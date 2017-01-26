Экс-глава Формулы-1 может создать альтернативную гоночную серию

Бывший глава "Формулы-1" Берни Экклстоун может запустить альтернативную гоночную серию в 2019 году, сообщил в своем микроблоге в Twitter журналист Би-би-си Эндрю Бенсон.

В понедельник новый владелец "Формулы-1" американская корпорация Liberty Media объявила, что 86-летний Экклстоун покидает пост исполнительного директора "Королевских гонок", его место займет Чейз Кэри.

"Как было сказано достоверными источниками, они ожидают, что Экклстоун будет бороться против Liberty Media, с помощью отколовшейся серии с 2019 года", – написал Бенсон.

Экклстон после прихода Liberty Media стал почетным председателем "Формулы-1". Сам он заявил, что не понимает значение своей новой должности.