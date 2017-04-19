Футболисты "Баварии" после матча в Мадриде ворвались в раздевалку арбитров

Футболисты мюнхенской "Баварии" Артуро Видаль, Тиаго Алькантара и Роберт Левандовский после матча 1/4 финала Лиги чемпионов в Мадриде с "Реалом" ворвались в судейскую комнату, откуда их вывела полиция, сообщает El Chiringuito TV.

"Бавария" во вторник в дополнительное время проиграла в гостях "Реалу" (2:4) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов и по сумме двух встреч вылетела из турнира. Первый гол "Баварии" был забит после спорного пенальти. Немецкий клуб с 84-й минуты играл в меньшинстве после удаления Видаля, которое также вызвало вопросы. В дополнительное время гол "Реала" в исполнении Криштиану Роналду, вероятно, был забит из положения вне игры.

Обзор матча "Реал" – "Бавария" – 4:2

Матч обслуживала бригада арбитров из Венгрии во главе с Виктором Кашшаи. По данным СМИ, игроки ворвались в раздевалку, чтобы предъявить судьям претензии. Сотрудникам полиции пришлось вмешаться. Позже в микст-зоне Тиаго Алькантара заявил, что "матчи подобного уровня должны обслуживать более компетентные арбитры".