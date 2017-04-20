Американский сенатор обратился к ФИФА с требованием лишить Россию ЧМ-2018

Мировое сообщество выступает против внешней политики России и многочисленных допинг-скандалов

Американский сенатор Ричард Блюменталь направил главе ФИФА Джанни Инфантино письмо с требованием лишить Россию права проведения чемпионата мира по футболу 2018 года.

- Я попросил ФИФА отстранить Россию от проведения чемпионата мира 2018 года, – написал политик на своей страничке в Twitter.

Напомним, ранее мировое сообщество уже поднимало вопрос о лишении РФ турнира из-за неугодной внешней политики и многочисленных допинг-скандалов с участием российских спортсменов.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля.