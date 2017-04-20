Американский сенатор обратился к ФИФА с требованием лишить Россию ЧМ-2018
Мировое сообщество выступает против внешней политики России и многочисленных допинг-скандалов
Американский сенатор Ричард Блюменталь направил главе ФИФА Джанни Инфантино письмо с требованием лишить Россию права проведения чемпионата мира по футболу 2018 года.
- Я попросил ФИФА отстранить Россию от проведения чемпионата мира 2018 года, – написал политик на своей страничке в Twitter.
Напомним, ранее мировое сообщество уже поднимало вопрос о лишении РФ турнира из-за неугодной внешней политики и многочисленных допинг-скандалов с участием российских спортсменов.
Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля.
I call on @FIFAcom to disqualify Russia from hosting 2018 World Cup. We must not reward Putin’s continuing complicity in Assad mass murder. pic.twitter.com/fwWVbHNxSN— Richard Blumenthal (@SenBlumenthal) 19 апреля 2017 г.
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