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Смертельний нокаут! Боєць ММА помер після бійки на голих кулаках

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
4 жовтня, 23:59
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Боєць змішаних єдиноборств Джастін Торнтон після поразки від Діллона Клеклера потрапив до лікарні, але врятувати спортсмена так і не вдалося
Джастін Торнтон був частково паралізований після бою
Джастін Торнтон був частково паралізований після бою

Американський боєць ММА Джастін Торнтон помер через півтора місяці після поразки від Діллона Клеклера на турнірі з кулачних боїв.

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Поєдинок відбувся 20 серпня в Міссісіпі. Клеклер відправив Торнтона в нокаут уже на 19-й секунді. Після чого Джастін був госпіталізований.

Торнтон після поєдинку був частково паралізований і залишався в лікарні протягом кількох тижнів.

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Нагадаємо, що гонщика NASCAR застрелили в будинку його колишньої дружини. Джон Уес Таунлі прийшов на розбірки з сокирою.

Раніше ми писали, що кубинського боксера застрелили на свинофермі у Флориді через два дні після кращого бою в кар'єрі. Йендріс Родрігес Вальдеc в суботу завершив поєдинок внічию, а в понеділок загинув від рук "боягузливого дегенерата".

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