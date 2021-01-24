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Макгрегор – Пор’є: прогноз букмекерів. Хто переможе і коли завершиться бій

24 січня, 01:28

Олена Павлова Олена Павлова

Яка ймовірність дострокової перемоги і в якому раунді закінчиться поєдинок

Вранці 24 січня всіх любителів змішаних єдиноборств очікує інтригуюче видовище. В Абу-Дабі колишній чемпіон UFC у легкій вазі Дастін Пор’є спробує взяти реванш у екс-володаря титулів в двох категоріях Конора Макгрегора. Бійці вже зустрічалися раніше – у 2014 році Конор переміг, витративши на це всього 106 секунд. Ви можете дивитися онлайн бій Макгрегор – Пор'єна нашому сайті.

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Конор – фаворит майбутнього поєдинку. Коефіцієнт на перемогу Макгрегора становить 1.32, а ставку на перемогу Дастіна Пор’є можна зробити з котируванням 3.74. Таким чином ймовірність перемоги бійців по котируваннях букмекерів: Макгрегор – 74%, Пор’є – 26%.

Якщо говорити про тривалість поєдинку (заплановано 5 раундів), то аналітики прогнозують такі розклади: "тотал" раундів більше 1,5 і менше 2,5. Це означає, що, на думку експертів, бій завершиться достроково у другому раунді.

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Пор'є і Макгрегор

Пор'є і Макгрегор / Фото: Reuters

Між іншим Хабіб Нурмагомедов в бою Макгрегор – Пор'є ставить на американця. "На старті перевага буде у Макгрегора. Але в третьому або четвертому раунді Пор’є зможе перемогти цього хлопця", – заявив росіянин, який свого часу перемагав як Макгрегора, так і Пор’є.

Дастін Пор’є – Конор Макгрегор

Дастін Пор’є – Конор Макгрегор / Фото: UFC

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Раніше ми розповіли вам п'ять причин не проспати бій Пор'є і Макгрегора.

А також дали розклад трансляцій бою Макгрегор – Пор'є в Україні. Початок трансляції події в неділю, 24 січня – о 5:00 за київським часом. Поєдинок Макгрегор – Пор’є повинен стартувати орієнтовно о 7 ранку.

Зважування та дуель поглядів перед боєм Макгрегор – Пор'є

Всі подробиці в спецтемі Бій Макгрегор - Порьє

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