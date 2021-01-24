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Макгрегор – Порье: прогноз букмекеров. Кто победит и когда завершится бой

24 января, 01:28

Елена Павлова Елена Павлова

Какая вероятность досрочной победы и в каком раунде закончится поединок

Утром 24 января всех любителей смешанных единоборств ожидает интригующее зрелище. В Абу-Даби бывший чемпион UFC в легком весе Дастин Порье попытается взять реванш у экс-обладателя титулов в двух категориях Конора Макгрегора. Бойцы уже встречались ранее – в 2014 году Конор победил, потратив на это всего 106 секунд. Вы можете смотреть онлайн бой Макгрегор – Порье на нашем сайте.

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Конор – фаворит и грядущего поединка. Коэффициент на победу Макгрегора составляет 1.32, а ставку на победу Дастина Порье можно сделать с котировкой 3.74. Таким образом вероятность победы бойцов по котировкам букмекеров: Макгрегор 74%, Порье 26%.

Если говорить о длительности поединка (запланировано 5 раундов), то аналитики прогнозируют такие расклады: "тотал" раундов больше 1,5 и меньше 2,5. Это означает, что, по мнению экспертов, бой завершится досрочно во втором раунде.

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Порье и Макгрегор

Порье и Макгрегор / Фото: Reuters

Между тем Хабиб Нурмагомедов в бою Макгрегор – Порье ставит на американца. "На старте преимущество будет у Макгрегора. Но в третьем или четвертом раунде Порье сможет победить этого парня", – заявил россиянин, в свое время побеждавший как Макгрегора, так и Порье.

Дастин Порье – Конор Макгрегор

Дастин Порье – Конор Макгрегор / Фото: UFC

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Ранее мы рассказали вам пять причин не проспать бой Порье и Макгрегора.

А также дали расписание трансляций боя Макгрегор – Порье в Украине. Начало трансляции события в воскресенье, 24 января – в 5:00 по киевскому времени. Поединок Макгрегор – Порье должен стартовать ориентировочно в 7 утра.

Взвешивание и дуэль взглядов перед боем Макгрегор – Порье

Все подробности в спецтеме Бой Макгрегор - Порье

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