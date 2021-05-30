"Зінченко, це був лінивий захист!" Зоряний англієць всипав українцю за гол у фіналі ЛЧ

Колишній захисник Манчестер Юнайтед Ріо Фердінанд назвав Зінченка винуватцем гола, який став фатальним для МанСіті в фіналі Ліги чемпіонів з Челсі

Олександр Зінченко без трофея ЛЧ

Колишній капітан збірної Англії легенда Манчестер Юнайтед Ріо Фердінанд розкритикував українського легіонера Манчестер Сіті Олександра Зінченка за епізод з пропущеним голом від Челсі у фіналі Ліги чемпіонів.

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"Зінченко мав висунутися за Гаверцом, але не зробив цього. Це лінивий захист. Або біжи за своїм суперником, або опікай його так, щоб м'яч не міг до нього дійти", – цитує Ріо Фердінанда ManchestEreveningNews з посиланням на BT Sport

Нагадаємо, єдиний м'яч у фіналі Ліги чемпіонів у Порту Челсі забив у ворота МанСіті після помилки Зінченка. Українець дав втекти від себе німцеві Каю Гаверцу, який реалізував вихід віч-на-віч із кіпером "містян" Едерсоном.

Після цього українець ледве знайшов в собі сили підійти за медаллю фіналіста ЛЧ до президента УЄФА Александра Чеферіна. У Зінченка були мокрі від сліз очі.

Зінченко убитий горем після поразки / Фото: Канал Футбол

Що цікаво, незважаючи на пропущений гол, Зінченко отримав найвищу оцінку за фінал ЛЧ з гравців МанСіті від аналітиків WhoScored.

Огляд фіналу ЛЧ Челсі – МанСіті 1:0