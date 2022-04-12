Вільярреал – Баварія: де і у скільки дивитись матч ЛЧ

Чинний переможець Ліги Європи зробив крок до завоювання найпрестижнішого клубного трофею. Тиждень тому Вільярреал сенсаційно обіграв Баварію!
Чи зможе німецький клуб відігратися на своєму полі, стане відомо сьогодні ввечері.
Далі по темі
Коли матч. У Мюнхені команди зустрінуться 12 квітня о 22:00 за київським часом.
Де дивитись. Онлайн-трансляція матчу Вільярреал – Баваріяйде на нашому сайті.
Крім того, в Україні поєдинок можна переглянути на платформі Мегого.
Хто фаворит. Аналітики вважають, що у німців вищі шанси пробитися до півфіналу Ліги чемпіонів.
Котирування на матч
- Баварія – 1.25
- Нічия – 6.80
- Вільярреал – 11.00
Котирування на прохід
- Баварія – 1.32
- Вільярреал – 3.60
Що далі. Переможець цієї пари у півфіналі зіграє з Ліверпулем чи Бенфікою. У першому матчі 1/4 фіналу англійці перемогли на виїзді – 3:1.