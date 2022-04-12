Вільярреал – Баварія: де і у скільки дивитись матч ЛЧ

У Мюнхені визначиться півфіналіст Ліги чемпіонів. Першу гру виграв іспанський клуб, але фаворитом залишається Баварія

Перший матч виграв Вільярреал / Фото: REUTERS

Чинний переможець Ліги Європи зробив крок до завоювання найпрестижнішого клубного трофею. Тиждень тому Вільярреал сенсаційно обіграв Баварію!

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Чи зможе німецький клуб відігратися на своєму полі, стане відомо сьогодні ввечері.

Коли матч. У Мюнхені команди зустрінуться 12 квітня о 22:00 за київським часом.

Де дивитись. Онлайн-трансляція матчу Вільярреал – Баваріяйде на нашому сайті.

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Крім того, в Україні поєдинок можна переглянути на платформі Мегого.

Хто фаворит. Аналітики вважають, що у німців вищі шанси пробитися до півфіналу Ліги чемпіонів.

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Котирування на матч

Баварія – 1.25

Нічия – 6.80

Вільярреал – 11.00

Котирування на прохід

Баварія – 1.32

Вільярреал – 3.60

Що далі. Переможець цієї пари у півфіналі зіграє з Ліверпулем чи Бенфікою. У першому матчі 1/4 фіналу англійці перемогли на виїзді – 3:1.