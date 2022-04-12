Вильярреал – Бавария: где и во сколько смотреть матч ЛЧ

Действующий победитель Лиги Европы сделал шаг к завоеванию самого престижного клубного трофея. Неделю назад Вильярреал сенсационно обыграл Баварию!
Сможет ли немецкий клуб отыграться на своем поле станет известно сегодня вечером.
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Когда матч. В Мюнхене команды встретятся 12 апреля в 22:00 по киевскому времени.
Где смотреть. Онлайн-трансляция матча Вильярреал – Бавария идет на нашем сайте.
Кроме того, в Украине поединок можно посмотреть на платформе Megogo.
Кто фаворит. Аналитики считают, что у немцев выше шансы пробиться в полуфинал Лиги чемпионов.
Котировки на матч
- Бавария – 1.25
- Ничья – 6.80
- Вильярреал – 11.00
Котировки на проход
- Бавария – 1.32
- Вильярреал – 3.60
Что дальше. Победитель этой пары в полуфинале сыграет с Ливерпулем или Бенфикой. В первом матче 1/4 финала англичане победили на выезде – 3:1.