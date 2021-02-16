"Лейпциг" – "Ліверпуль": онлайн матчу Ліги чемпіонів

Ліга чемпіонів повертається! У вівторок, 16 лютого, в Будапешті на "Пушкаш-Арені" відбувається перший матч 1/8 фіналу ЛЧ "Лейпциг" – "Ліверпуль". Початок поєдинку – о 22:00. Наш сайт веде мультимедійну трансляцію цього протистояння з відео голів та небезпечних моментів, а також з яскравими фото і коментарями.

Нагадаємо, що німецький уряд відмовилося впускати "Ліверпуль" до країни. У Німеччині до 17 лютого діє заборона на в'їзд з територій, де була зафіксована мутація коронавірусу. Отже, матч не міг бути проведений в Лейпцигу. Якби німецький клуб не знайшов нейтральне поле, то йому зарахували б технічну поразку.

У підсумку сторони досягли домовленості про проведення поєдинку в Угорщині.

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Відзначимо, що "Ліверпуль", очолюваний найкращим тренером світу Юргеном Клоппом, програв три останні матчі в чемпіонаті Англії – "Брайтону" (0:1), "Манчестер Сіті" (1:4) і "Лестеру" (1:3). Як наслідок, мерсисайдці посідають лише шосте місце в АПЛ.

У свою чергу "Лейпциг" чотири попередні поєдинки виграв і в Бундеслізі перебуває на другій сходинці.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

"Лейпциг": Гулачі; Клостерманн, Орбан, Упамекано; Мюкіле, Забітцер, Кампль, Анхеліньо; Нкунку, Ольмо; Поульсен

Не зіграють: Форсберг (коліно), Лаймер (коліно), Собослаї (пах)

Під питанням: Генріхс (коліно)

"Висять" на картці: Генріхс, Клюйверт, Конате, Забітцер

"Ліверпуль": Алісон; Александер-Арнольд, Кабак, Гендерсон, Робертсон; Алькантара, Вейналдум, Джонс; Салах, Фірміно, Мане

Не зіграють: Мілнер (розтягнення задньої поверхні стегна), Матіп (гомілкостоп), Кейта (розтягнення задньої поверхні стегна), Жота (коліно), Гомес (коліно), ван Дейк (коліно)

Під питанням: Фабіньо (м'яз), Девіс (забій), Келлегер (забій), Орігі (розтягнення задньої поверхні стегна)

"Висять" на картці: Мілнер, Вейналдум

"ЛЕЙПЦИГ" – "ЛІВЕРПУЛЬ":

ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРІВ

Аналітики дають сьогодні 31 відсоток на перемогу "Лейпцига", 27 відсотків на нічию і 42 відсотки на перемогу "Ліверпуля". Котирування на ці результати такі: 3.10 – 3.60 – 2.32. Що стосується виходу до чвертьфіналу за сумою двох зустрічей (повторна – 10 березня), то шанси англійського клубу оцінюються в 69% (1.41), а німецького – в 31% (3.10).

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"ЛЕЙПЦИГ" – "ЛІВЕРПУЛЬ":

ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ

У прямому ефірі матч "Лейпциг" – "Ліверпуль" у вівторок, 16 лютого, починаючи з 22:00, покаже канал "Футбол 2". Також пряма трансляція поєдинку доступна на сервісі OLL.TV.

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