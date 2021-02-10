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Найкращого тренера світу не пустили на похорон матері через карантин

10 лютого, 16:46

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Німецький наставник обіцяє попрощатися з мамою, як тільки ослабнуть обмеження

Мати головного тренера "Ліверпуля" Юргена Клоппа Елізабет померла, проте знаменитий наставник не зміг попрощатися з нею через обмеження на поїздки через COVID-19. Похорон жінки пройшов у вівторок. Їй був 81 рік.

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Нагадаємо, уряд Німеччини заборонив в'їзд з Великої Британії через новий штам коронавірусу, обмеження діють до 16 лютого, але, найімовірніше, будуть продовжені.

"Вона означала для мене все. Вона була справжньою мамою в найкращому сенсі цього слова. Як побожний християнин, я знаю, що тепер вона перебуває в кращому місці.

Той факт, що я не зміг бути присутнім на похоронах, пов'язаний з жахливими часом, але як тільки обставини дозволять, ми проведемо відповідне прощання", – сказав Клопп німецькій газеті Schwarzwaelder Bote, яку цитує Sky Sports.

Нагадаємо, що Юрген Клопп визнаний найкращим тренером 2020 року версією ФІФА. Німецький тренер вперше за 30 років привів "Ліверпуль" до перемоги в чемпіонаті Англії.

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похорон Ліверпуль Юрген Клопп

Джерело: Сегодня|Спорт

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