12 шайб на двох! Вперше за 10 років Чехія виграла медалі ЧС з хокею

У Тампере завершився матч за третє місце чемпіонату світу з хокею 2022 року. Збірна Чехії обіграла американців та вперше за 10 років виграла медалі світової першості. До речі, сьогодні ввечері фінал ЧС: Фінляндія – Канада.
Матч вийшов дуже результативним. Двічі в ході зустрічі збірна США вела з різницею у дві шайби, але повністю провалила третій період.
Чехія – США – 8:4 (1:3, 1:0, 6:1)
- 0:1 – 09:33. Кульман (Майєрс, Пік)
- 0:2 – 12:14. Годет (Болді, Тайнен, біль.)
- 1:2 – 15:19. Чорнох (Флек, Странски)
- 1:3 – 19:47. Кульман (Шмідт, Лафферті, мень.)
- 2:3 – 32:12. Смійкал (Скленичка, Кундратек)
- 3:3 – 40:51. Пастрняк (Гертл, Зогорна)
- 4:3 – 42:29. Червінка (Крейчі)
- 5:3 – 43:37. Пастрняк (Йордан, Гертл)
- 6:3 – 54:42. Кемпф (Смtйкал, мень.)
- 7:3 – 58:08. Кемпф (Шимек, п.в.)
- 7:4 – 58:41. Бордело (Уотсон, Хейден)
- 8:4 – 58:41. Пастрняк (Гертл, Червінка, біль.)
Ця нагорода стала першою за 10 років для чеської команди. Останню медаль чемпіонату світу вони здобували у 2012 році, коли у матчі за третє місце обіграли збірну Фінляндії.
Американці вигравали "бронзу" на ЧС-2021.