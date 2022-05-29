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СЬОГОДНІ Спорт Новини хокею

Фінляндія – Канада. Де дивитись фінал чемпіонату світу з хокею

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Team Lead Спорт Сьогодні
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29 травня, 17:24
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27:3 – такий рахунок на користь канадців із перемог на чемпіонатах світу. Але цього року фінські хокеїсти виграли Олімпійські ігри та хочуть оформити золотий дубль
Фінляндія против Канади: битва за "золото"
Фінляндія против Канади: битва за "золото" / Фото: iihf.com

У неділю, 29 травня, буде зіграний фінальний матч чемпіонату світу з хокею. Втретє поспіль "золото" розіграють ті самі команди. Такого за історію турніру ще не траплялося.

На чемпіонаті світу 2019 року Фінляндія виграла у Канади – 3:1. У 2020 році ЧС відмінили через пандемію коронавірусу. А у 2021 році канадці взяли реванш, обіграли фінів у овертаймі – 3:2.

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Коли початок? Стартовий свисток пролунає о 20:20 за київським часом.

Де дивитись? В Україні пряма трансляція матчу Фінляндія – Канада буде на телеканалі Спорт 1.

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Останній бар'єр

У півфіналі збірна Фінляндії обіграла США – 4:3.

А Канада розгромила Чехію – 6:1.

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Хто фаворит

У букмекерських конторах припускають, що у фінських хокеїстів трохи більше шансів стати чемпіонами.

Котирування на основний час:

  • Перемога Фінляндії – 2.44
  • Нічия – 4.00
  • Перемога Канади – 2.55

Коефіцієнт на результат матчу:

  • Перемога Фінляндії – 1.87
  • Перемога Канади – 1.93

Досягнення

Канада – найтитулованіша збірна світу. В її активі 27 золотих медалей.

Команда Фінляндії тричі ставала чемпіоном світу.

Хокейний тест

Перевірте наскільки добре ви знаєте саму найшвидшу гру в світі.
Вкидання!
1/10

Перша хокейна шайба була дерев'яна і...

Кругла
32 %
Квадратна
51 %
Восьмикутна
17 %
Перші шайби були квадратної форми.
Далі
2/10

Що раніше використовували арбітри замість свистка?

Дзвіночок
73 %
Горн
17 %
Пістолет
10 %
У перші роки хокею металевий свисток судді від холоду прилипав до губ і його замінили дзвіночком. Лише потім винайшли пластмасові свистки.
Далі
3/10

На перших Олімпійських іграх в командах, крім воротаря, двох захисників і трьох нападників, була ще одна позиція:

Авто
10 %
Самокат
30 %
Ровер
60 %
Тоді в командах на лід виходило сім хокеїстів, а ровер був найсильнішим гравцем, який повинен був відпрацьовувати і в обороні, і в атаці.
Далі
4/10

Хто з власників футбольного "Золотого м'яча" вигравав національний Кубок з хокею?

Лев Яшин
68 %
Йозеф Масопуст
19 %
Джордж Бест
13 %
Лев Яшин в 1953 році вигравав Кубок СРСР у складі московського "Динамо".
Далі
5/10

За статистикою 68% всіх професійних хокеїстів втрачають на льоду ...

Зір
0 %
Нюх
1 %
Зуби
99 %
Більшість гравців беззубі, оскільки шайба часто потрапляє в обличчя.
Далі
6/10

Назвіть найбільший рахунок в офіційних турнірах

113:1
15 %
92:0
59 %
88:3
26 %
У березні 1998 року на юніорському чемпіонаті Азіатсько-Океанічного регіону збірна Південної Кореї обіграла Тайланд – 92:0 (36:0, 24:0, 32:0).
Далі
7/10

Фанати "Детройта" в плей-офф люблять закидати лід ...

Іграшками
45 %
Восьминогами
47 %
Яблуками
8 %
Кидати восьминогів фанати почали в 1952 році. Вісім кінцівок молюска символізували вісім перемог, яких тоді треба було здобути в плей-офф, щоб завоювати Кубок Стенлі.
Далі
8/10

Щоб в 1984 році отримати в команду юного Маріо Лем'є хокеїсти "Піттсбурга" ...

Спеціально програвали
56 %
Торгували на базарі
6 %
Взяли кредит
38 %
"Піттсбург" спеціально провалив регулярний чемпіонат, щоб зайняти останнє місце і вибирати першим на драфті. Лем'є з "Піттсбургом" виграв два Кубки Стенлі (1991, 1992) як гравець і три (2009, 2016 2017) як власник.
Далі
9/10

Чинний володар Кубка Стенлі приїжджав до Києва на матч з "Соколом". Хто це був?

"Калгарі"
39 %
"Монреаль"
18 %
У Києв ніколи не приїжджав переможець Кубка Стенлі
43 %
16 вересня 1989 року в Києві "Калгарі" обіграв "Сокіл" – 5: 2.
Далі
10/10

Два десятки клубів НХЛ грають ключками, які зроблені в ...

Пхеньяні
22 %
Мукачево
68 %
Бресті
11 %
Більшість команд кращої ліги світу грають ключками, які виготовляють в Україні.
Далі

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