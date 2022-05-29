1 июня 19:00
Польша --
Уэльс --
1 июня 21:45
Шотландия --
Украина --
1 июня 21:45
Италия --
Аргентина --
2 июня 21:45
Чехия --
Швейцария --
2 июня 21:45
Испания --
Португалия --
3 июня 21:45
Хорватия --
Австрия --
3 июня 21:45
Франция --
Дания --
3 июня 21:45
Бельгия --
Нидерланды --
4 июня 16:00
Армения --
Ирландия --
4 июня 19:00
Венгрия --
Англия --
4 июня 21:45
Италия --
Германия --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
11 июня 21:45
Англия --
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Финляндия – Канада. Где смотреть финал чемпионата мира по хоккею

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Team Lead Спорт Сегодня
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29 мая, 17:24
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27:3 – такой счет в пользу канадцев по победам на чемпионатах мира. Но в этом году финские хоккеисты выиграли Олимпийские игры и хотят оформить золотой дубль
Финляндия против Канады: битва за "золото"
Финляндия против Канады: битва за "золото" / Фото: iihf.com

В воскресенье, 29 мая, будeт сыгран финальный матч чемпионата мира по хоккею. Третий раз подряд "золото" разыграют одни и те же команды. Такого за историю турнира еще не случалось.

На чемпионате мира 2019 года Финляндия выиграла у Канады – 3:1. В 2020 году ЧМ отменили из-за пандемии коронавируса. А в 2021 году канадцы взяли реванш, обыграли финнов в овертайме – 3:2.

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Когда начало? Стартовый свисток прозвучит в 20:20 по киевскому времени.

Где смотреть? В Украине прямая трансляция матча Финляндия – Канада будет на телеканале Спорт 1.

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Последний барьер

В полуфинале сборная Финляндии обыграла США – 4:3.

А Канада разгромила Чехию – 6:1.

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Кто фаворит

В букмекерских конторах предполагают, что у финских хоккеистов чуточку больше шансов стать чемпионами.

Котировки на основное время:

  • Победа Финляндии – 2.44
  • Ничья – 4.00
  • Победа Канады – 2.55

Коэффициент на исход матча:

  • Победа Финляндии – 1.87
  • Победа Канады – 1.93

Достижения

Канада – самая титулованная сборная мира. В ее активе 27 золотых медалей.

Команда Финляндии трижды становилась чемпионом мира.

Хоккейный тест

Проверьте насколько хорошо вы знаете самую быструю игру в мире.
Вбрасывание!
1/10

Первая хоккейная шайба была деревянная и...

Круглая
32 %
Квадратная
51 %
Восьмиугольная
17 %
Первые шайбы были квадратной формы.
Дальше
2/10

Что раньше использовали арбитры вместо свистка?

Колокольчик
73 %
Горн
17 %
Пистолет
10 %
В первые годы хоккея металлический свисток судьи от холода прилипал к губам и его заменили колокольчиком. Лишь потом изобрели пластмассовые свистки.
Дальше
3/10

На первых Олимпийских играх в командах, кроме вратаря, двух защитников и трех нападающих, была еще одна позиция:

Авто
10 %
Самокат
30 %
Ровер
60 %
Тогда в командах на лед выходило семь хоккеистов, а ровер был сильнейшим игроком, который должен был отрабатывать и в обороне, и в атаке.
Дальше
4/10

Кто из обладателей футбольного "Золотого мяча" выигрывал национальный Кубок по хоккею?

Лев Яшин
68 %
Йозеф Масопуст
19 %
Джордж Бест
13 %
Лев Яшин в 1953 году брал Кубок СССР в составе московского "Динамо".
Дальше
5/10

По статистике 68% всех профессиональных хоккеистов теряют на льду...

Зрение
0 %
Обоняние
1 %
Зубы
99 %
Большинство игроков беззубые, поскольку шайба часто попадает в лицо.
Дальше
6/10

Назовите самый крупный счет в официальных турнирах

113:1
15 %
92:0
59 %
88:3
26 %
В марте 1998 года на юниорском чемпионате Азиатско-Океанического региона сборная Южной Кореи обыграла Таиланд – 92:0 (36:0, 24:0, 32:0).
Дальше
7/10

Фанаты "Детройта" в плей-офф любят забрасывать лед...

Игрушками
45 %
Осьминогами
47 %
Яблоками
8 %
Бросать осьминогов фанаты начали в 1952 году. Восемь конечностей моллюска символизировали восемь побед, которых тогда надо было одержать в плей-офф, чтобы завоевать Кубок Стэнли.
Дальше
8/10

Чтобы в 1984 году заполучить в команду юного Марио Лемье хоккеисты "Питтсбурга"...

Специально проигрывали
56 %
Торговали на базаре
6 %
Взяли кредит
38 %
"Питтсбург" специально провалил регулярный чемпионат, чтобы занять последнее место и выбирать первым на драфте. Лемье с "Питтсбургом" выиграл два Кубка Стэнли (1991, 1992) как игрок и три (2009, 2016, 2017) как владелец.
Дальше
9/10

Действующий обладатель Кубка Стэнли приезжал в Киев на матч с "Соколом". Кто это был?

"Калгари"
39 %
"Монреаль"
18 %
В Киев никогда не приезжал победитель Кубка Стэнли
43 %
16 сентября 1989 года в Киеве "Калгари" обыграл "Сокол" – 5:2.
Дальше
10/10

Два десятка клубов НХЛ играют клюшками, которые сделаны в...

Пхеньяне
22 %
Мукачево
68 %
Бресте
11 %
Большинство лучших команд лучшей лиги мира играют клюшками, которые изготавливают в Украине.
Дальше

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198

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100.3

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19

Победы

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68.4%

% нокаутов

91.7%

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ТОП-10 вне зависимости от веса
1
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57 - 1 - 2
2
Геннадий Головкин Геннадий Головкин Геннадий Головкин
41 - 1 - 1
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
31 - 0 - 1
4
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
38 - 0 - 0
5
Александр Усик Александр Усик Александр Усик
19 - 0 - 0
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Эррол Спенс Эррол Спенс Эррол Спенс
27 - 0 - 0
7
Энтони Джошуа Энтони Джошуа Энтони Джошуа
24 - 2 - 0
8
Майрис Бриедис Майрис Бриедис Майрис Бриедис
28 - 1 - 0
9
Каллум Смит Каллум Смит Каллум Смит
28 - 1 - 0
10
Йорденис Угас Йорденис Угас Йорденис Угас
27 - 4 - 0
Опрос
Чемпионат мира
Тампере, Финляндия

13-29 мая

Расписание матчей
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1
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Александр Усик Александр Усик
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1
Бразилия Бразилия
1833
2
Бельгия Бельгия
1827
3
Франция Франция
1790
4
Аргентина Аргентина
1765
5
Англия Англия
1762
6
Италия Италия
1723
7
Испания Испания
1709
8
Португалия Португалия
1675
9
Мексика Мексика
1659
10
Нидерланды Нидерланды
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Какое место у Украины
Премьер Лига Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Шахтер
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Днепр-1
18
35:17
40
4
Заря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Александрия
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металлист 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львов
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Черноморец
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Челси Челси
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Реал Реал
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Атлетико Атлетико
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Бундеслига
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Боруссия Д Боруссия Д
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3
Байер Байер
64
Серия А
Чемпионат Италии
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Милан Милан
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Интер Интер
84
3
Наполи Наполи
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Лига 1
Чемпионат Франции
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2
Марсель Марсель
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3
Монако Монако
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У4.5.0.

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