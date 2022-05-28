Беспредел! Бандиты! Россия кипит после "скотского решения"

Татьяна Тарасова возмущена тем, что российские хоккеисты не смогут участвовать в чемпионате мира следующего года

Тарасова заступилась за российских хоккеистов / Фото: Коллаж: Сегодня

Знаменитый тренер по фигурному катанию и дочь легендарного хоккейного тренера Анатолия Тарасова высказалась о решении не допустить сборную России на чемпионат мира по хоккею 2023 года. Татьяну Тарасову возмутило решение Международной федерации хоккея.

"Беспредел! Эти бандиты отбирают карьеры у наших спортсменов, они должны ответить за такие скотские решения по отношению к хоккеистам. Когда российские спортсмены вернутся в большой спорт? Даже боюсь представить, все против нас", – возмущается Тарасова.

Финны поставили Россию на колени / Фото: Reuters

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Напомним, что это не все наказание для оккупантов. У России также забрали чемпионат мира по хоккею 2023 года и отдали Латвии и Финляндии.

Более того, сегодня в Санкт-Петербурге должен был пройти финал футбольной Лиги чемпионов. Но из-за нападении России на Украину финал перенесли в Париж: смотрите онлайн-трансляцию матча Ливерпуль – Реал.