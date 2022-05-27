Отобрали у России и отдали ее соседям: где пройдет ЧМ-2023 по хоккею

В следующем году чемпионат мира по хоккею состоится в Латвии и Финляндии, эти страны заменят Россию, которую изгнали из мирового хоккея из-за нападения на Украину

Финляндия и Латвия примут ЧМ-2023 / Фото: iihf.com, Коллаж: Сегодня

На конгрессе Международной федерации хоккея назвали страны, которые примут чемпионат мира 2023 года. Турнир должен был состояться в Санкт-Петербурге, но Россию забанили за войну с Украиной.

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После решения лишить Россию ЧМ-2023 было подано лишь две заявки, каждая из которых являлась совместной для нескольких стран: Латвия с Финляндией (Рига/Тампере), и Венгрия – со Словенией (Будапешт/Любляна). Позднее Венгрия и Словения отозвали свои заявки. Таким образом, чемпионат мира примут Финляндия и Латвия.

Кроме того, Швейцария получила право организовать ЧМ-2026. Страна должна была принимать мировое первенство в 2020 году, но его отменили из-за пандемии коронавируса.

Ближайшие чемпионаты мира по хоккею:

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2023: Тампере (Финляндия)/Рига (Латвия), 12-28 мая.

Тампере (Финляндия)/Рига (Латвия), 12-28 мая. 2024: Прага и Острава (Чехия), 10-26 мая.

Прага и Острава (Чехия), 10-26 мая. 2025: Стокгольм (Швеция)/Гернинг (Дания), 9-25 мая.

Стокгольм (Швеция)/Гернинг (Дания), 9-25 мая. 2026: Цюрих и Фрибург (Швейцария), 15-31 мая.

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