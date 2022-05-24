По примеру Путина: Орбан лишил Венгрию проведения чемпионата мира

Правительство Венгрии не поддержало идею проведения хоккейного Мундиаля вместо России в 2023 году

Виктор Орбан / Фото: Getty Images

Мировой спорт продолжает изолироваться от России на фоне ее фашистской агрессии против Украины. Представителей этой страны выкинули из турниров ФИФА и УЕФА.

Также пострадал и хоккей, ведь в следующем годы РФ должна была принять чемпионат мира. Впрочем, IIHF лишила ее этого права. В конце мая должна быть названа новая страна-хозяйка.

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Фаворитом была совместная заявка Венгрии и Словении, однако в итоге страны отозвали свою кандидатуру. Как сообщил генсек федерации хоккея Венгрии Левенте Сипош, правительство его страны не поддержало данную идею.

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Напомним, что премьер-министром Венгрии является Виктор Орбан, которого обвиняют в тесных связях с Владимиром Путиным. За это глава венгерского правительства попал в базу "Миротворец".

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Единственной активной нынче заявкой на проведения ЧМ-2023 остаются Финляндия с Литвой. Ожидается, что организация утвердит из в качестве хозяев 27 мая. К слову, в этом году чемпионат мира также проводят финны – в Хельсинки и Тампере.