Відібрали у Росії та віддали її сусідам: де пройде ЧС-2023 з хокею

Наступного року чемпіонат світу з хокею відбудеться у Латвії та Фінляндії, ці країни замінять Росію, яку вигнали зі світового хокею через напад на Україну

Фінляндія і Латвія приймуть ЧС-2023 / Фото: iihf.com, Колаж: Сьогодні

На конгресі Міжнародної федерації хокею назвали країни, які приймуть чемпіонат світу 2023 року. Турнір мав відбутися у Санкт-Петербурзі, але Росію забанили за війну з Україною.

Читайте також: ЧС-2022 з хокею: повний розклад усіх матчів турніру

Реклама

Після рішення позбавити Росію ЧС-2023 було подано лише дві заявки, кожна з яких була спільною для кількох країн: Латвія з Фінляндією (Рига/Тампере), та Угорщина – зі Словенією (Будапешт/Любляна). Пізніше Угорщина та Словенія відкликали свої заявки. Таким чином, чемпіонат світу приймуть Фінляндія та Латвія.

Окрім того, Швейцарія отримала право організувати ЧС-2026. Країна мала приймати світову першість 2020 року, але її скасували через пандемію коронавірусу.

Найближчі чемпіонати світу з хокею:

Реклама

2023: Тампере (Фінляндія)/Рига (Латвія), 12-28 травня.

Тампере (Фінляндія)/Рига (Латвія), 12-28 травня. 2024: Прага та Острава (Чехія), 10-26 травня.

Прага та Острава (Чехія), 10-26 травня. 2025: Стокгольм (Швеція)/Гернінг (Данія), 9-25 травня.

Стокгольм (Швеція)/Гернінг (Данія), 9-25 травня. 2026: Цюріх та Фрібург (Швейцарія), 15-31 травня.

Раніше ми писали, що у Росії 10-річний хокеїст ключкою побив суддю.