Так Россию еще не унижали: сборную оккупантов опустят на дно

Сейчас сборной России запрещено участвовать в чемпионатах мира по хоккею, а вернуть ее хотят лишь в первый дивизион

Путин начал войну, которая похоронила российский хоккей / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня Международная федерация хоккею постановила, что чемпионат мира 2023 года вместо России пройдет в Латвии и Финляндии. И этот турнир российские хоккеисты пропустят.

Также появился план возвращения России в мировой хоккей после того, как страна капитулирует в войне с Украиной и вернет все оккупированные территории.

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Сборные России и Беларуси сейчас исключены из топ-дивизиона мирового первенства. А потом их хотят отправить в первый дивизион чемпионата мира, когда Международная федерация хоккея снимет с них отстранение. Так низко российский хоккей еще никогда в истории не падал.

С 2024 года первый дивизион планируют реформировать. Сделать две группы по 12 команд плюс стадия плей-офф с четвертьфинала до финала.

Напомним, в эти дни чемпионат мира проходит в Финляндии. Уже определились полуфинальные пары ЧМ-2022 по хоккею.