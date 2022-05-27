Тож Росію ще не принижували: збірну окупантів опустять на дно

Наразі збірній Росії заборонено брати участь у чемпіонатах світу з хокею, а повернути її хочуть лише до першого дивізіону

Путін розпочав війну, яка поховала російський хокей / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні Міжнародна федерація хокею ухвалила, що чемпіонат світу 2023 року замість Росії пройде в Латвії та Фінляндії. І цей турнір російські хокеїсти пропустять.

Також з'явився план повернення Росії до світового хокею після того, як країна капітулює у війні з Україною та поверне всі окуповані території.

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Збірні Росії та Білорусі зараз виключені з топ-дивізіону світової першості. А потім їх хочуть відправити до першого дивізіону чемпіонату світу, коли Міжнародна федерація хокею зніме з них усунення. Так низько російський хокей ще ніколи в історії не падав.

Із 2024 року перший дивізіон планують реформувати. Зробити дві групи по 12 команд плюс стадія плей-офф із чвертьфіналу до фіналу.

Нагадаємо, цими днями чемпіонат світу проходить у Фінляндії. Вже визначились півфінальні пари ЧС-2022 з хокею.