Стали известны полуфинальные пары ЧМ-2022 по хоккею

За звание сильнейшей команды мира продолжают борьбу четыре сборные – по две из Европы и Северной Америки

Канада и Швеция выдали самый крутой матч на турнире / Фото: iihf.com

Сегодня состоялись четвертьфинальные матчи чемпионата мира 2022 года по хоккею.

Сборная Чехии без особого труда обыграла Германию со счетом – 4:1. Намного интересней проходил поединок Канады и Швеции. Уступая по ходу встречи (0:3), канадцы сумели вырвать победу в овертайме – 4:2.

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Две шайбы отыграла у словаков сборная Финляндии, которая одержала волевую – 4:2.

А сборная США оказалась сильнее команды Швейцарии – 3:0. Это было первое поражение швейцарцев на турнире, после семи побед подряд.

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Таким образом, в полуфинале ЧМ-2022 сыграют:

Финляндия – США

Канада – Чехия

Матчи состоятся в субботу, 28 мая. Финал и поединок за "бронзу" пройдут в воскресенье, 29 мая.