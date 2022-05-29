12 шайб на двоих! Впервые за 10 лет Чехия выиграла медали ЧМ по хоккею

В Тампере завершился матч за третье место чемпионата мира по хоккею 2022 года. Сборная Чехии обыграла американцев и впервые за 10 лет выиграла медали мирового первенства. Кстати, сегодня вечером финал ЧМ: Финляндия – Канада.
Матч вышел очень результативным. Дважды по ходу встречи сборная США вела с разницей в две шайбы, но полностью провалила третий период.
Чехия – США – 8:4 (1:3, 1:0, 6:1)
- 0:1 – 09:33. Кульман (Майерс, Пик)
- 0:2 – 12:14. Годетт (Болди, Тайнэн, боль.)
- 1:2 – 15:19. Чернох (Флек, Странски)
- 1:3 – 19:47. Кульман (Шмидт, Лафферти, мень.)
- 2:3 – 32:12. Смейкал (Скленичка, Кундратек)
- 3:3 – 40:51. Пастрняк (Гертл, Зогорна)
- 4:3 – 42:29. Червенка (Крейчи)
- 5:3 – 43:37. Пастрняк (Йордан, Гертл)
- 6:3 – 54:42. Кемпф (Смейкал, мень.)
- 7:3 – 58:08. Кемпф (Шимек, п.в.)
- 7:4 – 58:41. Бордело (Уотсон, Хэйден)
- 8:4 – 58:41. Пастрняк (Гертл, Червенка, боль.)
Эта награда стала для чешской команды первой за 10 лет. Последнюю медаль чемпионата мира они завоевывали в 2012 году, когда в матче за третье место обыграли сборную Финляндии.
Американцы выигрывали "бронзу" на ЧМ-2021.