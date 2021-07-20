Мік Шумахер проїхався на першій машині Ф-1 свого батька

Син легендарного гонщика Формули-1 Мік Шумахер проїхався на боліді Jordan 191, на якому дебютував Міхаель Шумахер на етапі в Бельгії 1991 року

Міхаель і Мік Шумахери за рулем Jordan 191

Пілот команди Хасс, яка виступає в чемпіонаті Формули-1, Мік Шумахер сьогодні проїхав кілька кіл за кермом боліда Jordan 191. Саме на цьому боліді його батько Міхаель Шумахер дебютував у Формулі-1 30 років тому. Відбулася ця подія на Гран-прі Бельгії 1991 року на трасі Спа-Франкоршам.

Дивіться на дебют Міхаеля Шумахера:

Нагадаємо, що 22-річний Мік Шумахер проводить свій перший сезон в чемпіонаті Формули-1. Поки що його кращий результат – 13-е місце в Баку.

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Міхаель Шумахер ставав сім разів чемпіоном світу. А в грудні 2013 року Шумахер отримав серйозну травму головного мозку на гірськолижному курорті. З тих пір інформація про стан його здоров'я надходить дозовано. Є думка, що Шумахер не прикутий до ліжка. У ЗМІ також з'являлася інформація, що німець кілька разів відвідував елітні клініки, де проходив лікування стовбуровими клітинами. Однак в родині Шумахера цю інформацію ніяк не коментували.

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