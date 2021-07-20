Мик Шумахер проехался на первой машине Ф-1 своего отца

Сын легендарного гонщика Формулы-1 Мик Шумахер проехался на болиде Jordan 191, на котором дебютировал Михаэль Шумахер на этапе в Бельгии 1991 года

Михаэль и Мик Шумахеры за рулем Jordan 191

Пилот команды Хасс, которая выступает в чемпионате Формулы-1, Мик Шумахер сегодня проехал несколько кругов за рулем болида Jordan 191. Именно на этом болиде его отец Михаэль Шумахер дебютировал в Формуле-1 30 лет назад. Произошло это событие на Гран-при Бельгии 1991 года на трассе Спа-Франкоршам.

Смотрите на дебют Михаэля:

Напомним, что 22-летний Мик Шумахер проводит свой первый сезон в чемпионате Формулы-1. Пока что его лучший результат – 13-е место в Баку.

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Михаэль Шумахер становился семь раз чемпионом мира. А в декабре 2013 года Шумахер получил серьезную травму головного мозга на горнолыжном курорте. С тех пор информация о состоянии его здоровья поступает дозированно. Есть мнение, что Шумахер не прикован к постели. В СМИ также появлялась информация, что немец несколько раз посещал элитные клиники, где проходил лечение стволовыми клетками. Однако в семье Шумахера эту информацию никак не комментировали.

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