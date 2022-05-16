"Вам не дадуть героя": тесть ексгравця Шахтаря загинув на Донбасі

Батько Юлії Петряк воював за Україну. Футболіст написав зворушливий пост у соцмережах після смерті тестя

Батько Юлії Петряк захищав свою батьківщину у війні з Росією / Фото: Колаж: Сьогодні

Днями ми писали, що дружина Івана Петряка шукає свого батька, який воював на Донеччині. На жаль, він загинув.

Про це Петряк повідомив у Instagram.

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"Папа Ваня (батя), не буду соплі жувати, Вам не дадуть героя, але для нашої родини ви легенда, легенда патріотизму. Як інвалід, якого кинули на нуль, який віддав своє життя за своїх дітей та онуків. Ми плакати не будемо, тому що ви завжди говорили, що нити — це для слабаків. Що ми бійці з народження і боротимемося до кінця. Дякуємо за наш спокійний сон! Спочивай зі світом рідний", – написав футболіст.

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Іван Петряк виступав за луганську Зорю та донецький Шахтар, з яким став чемпіоном України у 2018 році. Потім перейшов у будапештський Ференцварош та виграв чемпіонат Угорщини-2019. Зараз виступає за угорську МОЛ Віді.

Викликався до національної збірної України, за яку зіграв п'ять матчів.