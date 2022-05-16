"Вам не дадут героя": тесть экс-игрока Шахтера погиб на Донбассе

Отец Юлии Петряк воевал за Украину. Футболист написал трогательный пост в соцсетях после смерти тестя

Отец Юлии Петряк защищал свою родину в войне с Россией / Фото: Коллаж: Сегодня

На днях мы писали, что супруга Ивана Петряка ищет своего отца, который воевал на Донбассе. К сожалению, он погиб.

Об этом Петряк сообщил в Instagram.

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"Папа Ваня (батя), не буду сопли жевать, Вам не дадут героя, но для нашей семьи вы легенда, легенда патриотизма. Как инвалид, которого кинули на ноль, который отдал свою жизнь за своих детей и внуков. Мы плакать не будем, потому что вы всегда говорили, что ныть – это для слабаков. Что мы бойцы с рождения и будем сражаться до конца. Спасибо за наш спокойный сон! Покойся с миром родной", – написал футболист.

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Иван Петряк выступал за луганскую Зарю и донецкий Шахтер, с которым стал чемпионом Украины в 2018 году. Потом перешел в будапештский Ференцварош и выиграл чемпионат Венгрии-2019. Сейчас выступает за венгерский МОЛ Види.

Вызывался в национальную сборную Украины, за которую сыграл пять матчей.