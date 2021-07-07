Президент Бенфіки заарештований в Лісабоні за зв'язок із "королем курей"

Президент португальської Бенфіки Луїш Філіпе Вієйру знаходиться під арештом в Лісабоні. Раніше на стадіоні португальського клубу пройшли обшуки

Луїш Філіпе Вієйру під арештом / Фото: Sl Benfica

Президент португальської Бенфіки Луїш Філіпе Вієйру був затриманий поліцією в Лісабоні. Раніше ми розповідали, що президент Інгульця багато крав у держави.

Як повідомляє O Jornal Economico з посиланням на SIC Notícias, функціонер був затриманий владою після обшуків, які місцева податкова служба і поліція проводили на стадіоні клубу – "Да Луж", в штаб-квартирі банку Novo Banco і офісах компаній, пов'язаних з бізнесменом Жозе Антоніу душ Сантушем, відомим в країні, як "Король курей".

Жозе Антоніу є найбільшим приватним акціонером Бенфіки і хорошим другом Вієйри. А президент португальського клубу звинувачується в податковому шахрайстві і відмиванні грошей. Вієйру також підозрюють в зловживання довірою, пов'язаною з доходами, які він отримав від продажу 25% капіталу Бенфіки іноземному бізнесмену.

Повідомляється, що це розслідування пов'язане зі справою Монте-Бранко, швейцарського злочинного угруповання, яке займалося шахрайством і відмиванням грошей на території Португалії і було ліквідовано у 2011 році.

Раніше Бенфіка оголосила про продаж в Шахтар бразильського футболіста.