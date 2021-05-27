Змінити мову на: RU Перейти до новин
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Майже як в Кореї: в англійських новинах МЮ приписали перемогу в Лізі Європи

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
27 травня, 12:47
Копіювати лінк
У новинах на британському ТБ поспішили повідомити про перемогу Манчестер Юнайтед у фіналі Ліги Європи. А на ділі англійський гранд поступився Вільярреалу в серії пенальті
Уле Гуннару Сульшеру приписали перемогу в Лізі Європи. Фото: REUTERS/Kacper Pempel
Уле Гуннару Сульшеру приписали перемогу в Лізі Європи. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Британські ЗМІ настільки були впевнені в перемозі Манчестер Юнайтед в фіналі Ліги Європи над Вільярреалом, що заздалегідь підготували графіку для телетрансляції з текстівкою про те, що наставник МЮ Уле Гуннар Сульшер виграв перший трофей на чолі англійського гранда.

Читайте також: Репетиція Євро вдалася: ми відвідали фінал Ліги Європи і стали свідками сенсації

Однак основний час матчу завершився нічиєю 1:1, а в серії післяматчевих пенальті Вільярреал здобув перемогу з рахунком 11:10. У божевільній лотереї вирішальними стали удари воротарів.

Нещодавно схожим фейлом відзначилася Федерація гандболу України. Вони помилково оприлюднили новину про те, що збірній не вдалося кваліфікуватися до фінальної частини чемпіонату Європи, а потім швидко її видалили.

Раніше ми писали про божевільну реакцію сім'ї головного героя фіналу Ліги Європи на відбитий пенальті. У цей момент вони знаходилися на стадіоні.

До речі, ми вже повідомляли, що форвард МЮ Рашфорд після поразки у фіналі Ліги Європи від Вільярреала піддався масовим расистським атакам – в тому числі від викладача математики.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Більше новин
Історія однієї фотографії
Спортивні історії
Опитування
Премьер-лига
#
Команда
І
Г
О
1.
Динамо
26
59:15
65
2.
Шахтар
26
51:19
54
3.
Зоря
26
44:22
50
4.
Колос
26
36:26
41
5.
Ворскла
26
37:30
41
6.
Десна
26
38:32
38
7.
Дніпро-1
26
36:38
30
8.
Львів
26
25:51
29
9.
Олександрія
26
33:37
29
10.
Рух
26
27:39
28
11.
Маріуполь
26
27:41
26
12.
Інгулець
26
24:36
26
13.
Олімпік
26
28:48
22
14.
Минай
26
16:47
18
Опитування
Опитування

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти