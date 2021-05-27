Майже як в Кореї: в англійських новинах МЮ приписали перемогу в Лізі Європи

У новинах на британському ТБ поспішили повідомити про перемогу Манчестер Юнайтед у фіналі Ліги Європи. А на ділі англійський гранд поступився Вільярреалу в серії пенальті

Уле Гуннару Сульшеру приписали перемогу в Лізі Європи. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Британські ЗМІ настільки були впевнені в перемозі Манчестер Юнайтед в фіналі Ліги Європи над Вільярреалом, що заздалегідь підготували графіку для телетрансляції з текстівкою про те, що наставник МЮ Уле Гуннар Сульшер виграв перший трофей на чолі англійського гранда.

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Однак основний час матчу завершився нічиєю 1:1, а в серії післяматчевих пенальті Вільярреал здобув перемогу з рахунком 11:10. У божевільній лотереї вирішальними стали удари воротарів.

Нещодавно схожим фейлом відзначилася Федерація гандболу України. Вони помилково оприлюднили новину про те, що збірній не вдалося кваліфікуватися до фінальної частини чемпіонату Європи, а потім швидко її видалили.

Раніше ми писали про божевільну реакцію сім'ї головного героя фіналу Ліги Європи на відбитий пенальті. У цей момент вони знаходилися на стадіоні.

До речі, ми вже повідомляли, що форвард МЮ Рашфорд після поразки у фіналі Ліги Європи від Вільярреала піддався масовим расистським атакам – в тому числі від викладача математики.