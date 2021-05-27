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Почти как в Корее: в английских новостях МЮ приписали победу в Лиге Европы

Александр Трикиша Александр Трикиша
27 мая, 12:47
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В новостях на британском ТВ поспешили сообщить о победе Манчестер Юнайтед в финале Лиги Европы. А на деле английский гранд уступил Вильярреалу в серии пенальти
Уле Гуннару Сульшеру приписали победу в Лиге Европы. Фото: REUTERS/Kacper Pempel
Уле Гуннару Сульшеру приписали победу в Лиге Европы. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Британские СМИ настолько были уверены в победе Манчестер Юнайтед в финале Лиги Европы над Вильярреалом, что заранее подготовили графику для телетрансляции с текстовкой о том, что наставник МЮ Уле Гуннар Сульшер выиграл первый трофей во главе английского гранда.

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Однако основное время матча завершилось ничьей 1:1, а в серии послематчевых пенальти Вильярреал одержал победу со счетом 11:10. В сумасшедшей лотерее решающими стали удары вратарей.

Недавно похожим фейлом отличилась Федерация гандбола Украины. Они по ошибке опубликовали новость о том, что сборной не удалось квалифицироваться в финальную часть чемпионата Европы, а затем быстро ее удалили.

Ранее мы писали о безумной реакции семьи главного героя финала Лиги Европы на отбитый пенальти. В этот момент они находились на стадионе.

Кстати, мы уже сообщали, что форвард МЮ Рашфорд после поражения в финале Лиги Европы от Вильярреала подвергся массовым расистским атакам – в том числе от преподавателя математики.

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