Погані новини для Боснії перед матчем з Україною

У сьогоднішньому матчі з командою Олександра Петракова боснійці не зможуть розраховувати на свого провідного півзахисника – Гойко Цимирота

Гойко Цимирот поза грою / Фото: Twitter

Травма 28-річного опорного півзахисника боснійців Гойко Цимирота виявилася серйознішою, ніж вважалося спочатку. Він опинився за бортом відбіркового матчу ЧС-2022, який почнеться сьогодні на "Арені Львів" о 21:45. Онлайн Україна – Боснія доступний на нашому сайті.

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Як повідомляє Scsport.ba, МРТ показала частковий розрив м'язів задньої частини гомілки у Цимирота. Це означає, що футболіст бельгійського Стандарда пропустить близько трьох тижнів.

Зазначимо, що сьогодні вранці боснійці отримали результати вчорашніх тестів на коронавірус, які здали по прильоті до України: всі вони виявилися негативними.

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Що цікаво, боснійці потренувалися у Львові навіть сьогодні – безпосередньо в день матчу з Україною.

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Нагадаємо, для того щоб посісти другий рядок у групі і потрапити до плей-оф за вихід на ЧС-2022, Україні потрібно перемагати Боснію і Герцеговину – сьогодні і 16 листопада. При цьому Фінляндія має втратити очки в одному з трьох своїх поєдинків – з Казахстаном (у гостях), Боснією (у гостях) і Францією (вдома).

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