Плохие новости для Боснии перед матчем с Украиной

Травма 28-летнего опорного полузащитника боснийцев Гойко Цимирота оказалась серьезнее, чем считалось изначально. Он оказался за бортом отборочного матча ЧМ-2022, который начнется сегодня на "Арене Львов" в 21:45. Онлайн Украина – Босния доступен на нашем сайте.
Украина – Босния: где смотреть матч
Как сообщает Scsport.ba, МРТ показала частичный разрыв мышц задней части голени у Цимирота. Это означает, что футболист бельгийского Стандарда пропустит около трех недель.
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Отметим, что сегодня утром боснийцы получили результаты вчерашних тестов на коронавирус, которые сдали по прилете в Украину: все они оказались отрицательными.
Что интересно, боснийцы потренировались во Львове даже сегодня – непосредственно в день матча с Украиной.
Напомним, для того чтобы занять второе место в группе и попасть в плей-офф за выход на ЧМ-2022, Украине нужно побеждать в оставшихся двух матчах Боснию и Герцеговину – сегодня и 16 ноября. При этом Финляндия должна потерять очки в одном из трех оставшихся своих поединков – с Казахстаном (в гостях), Боснией (в гостях) и Францией (дома).
Смотрите, как в выходные Босния обыграла Казахстан 2:0
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