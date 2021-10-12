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Плохие новости для Боснии перед матчем с Украиной

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
12 октября, 14:54
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В сегодняшнем матче с командой Александра Петракова боснийцы не смогут рассчитывать на своего ведущего полузащитника – Гойко Цимирота
Гойко Цимирот вне игры
Гойко Цимирот вне игры / Фото: Twitter

Травма 28-летнего опорного полузащитника боснийцев Гойко Цимирота оказалась серьезнее, чем считалось изначально. Он оказался за бортом отборочного матча ЧМ-2022, который начнется сегодня на "Арене Львов" в 21:45. Онлайн Украина – Босния доступен на нашем сайте.

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Как сообщает Scsport.ba, МРТ показала частичный разрыв мышц задней части голени у Цимирота. Это означает, что футболист бельгийского Стандарда пропустит около трех недель.

Отметим, что сегодня утром боснийцы получили результаты вчерашних тестов на коронавирус, которые сдали по прилете в Украину: все они оказались отрицательными.

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Что интересно, боснийцы потренировались во Львове даже сегодня – непосредственно в день матча с Украиной.

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Напомним, для того чтобы занять второе место в группе и попасть в плей-офф за выход на ЧМ-2022, Украине нужно побеждать в оставшихся двух матчах Боснию и Герцеговину – сегодня и 16 ноября. При этом Финляндия должна потерять очки в одном из трех оставшихся своих поединков – с Казахстаном (в гостях), Боснией (в гостях) и Францией (дома).

Смотрите, как в выходные Босния обыграла Казахстан 2:0

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