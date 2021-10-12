Украина – Босния и другие: расписание и трансляции матчей отбора ЧМ 12 октября

Вашему вниманию – расписание, трансляции, обновляемые результаты матчей вторника, 12 октября, а также турнирные таблицы. Напомним, победители групп напрямую попадают на ЧМ-2022, обладателей вторых мест ждет плей-офф. Украина – Босния: онлайн-трансляция матча
Вторник – 12 октября
Группа D
17:00 Казахстан – Финляндия
ТВ: "Футбол 1"
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21:45 Украина – Босния и Герцеговина
ТВ: "Украина", "Футбол 1", OLL.TV
Группа А
21:45 Португалия – Люксембург
ТВ: "Футбол 2"
21:45 Сербия – Азербайджан
Группа B
21:45 Косово – Грузия
21:45 Швеция – Греция
Группа C
21:45 Литва – Швейцария
21:45 Болгария – Северная Ирландия
Группа F
21:45 Фареры – Шотландия
21:45 Израиль – Молдова
21:45 Дания – Австрия
Группа I
21:45 Англия – Венгрия
ТВ: "Футбол 3"
21:45 Албания – Польша
21:45 Сан-Марино – Андорра
Напомним, накануне Германия первой из Европы попала на ЧМ-2022.