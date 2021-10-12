Переможний склад і форму не змінюють: заявка України на матч з Боснією

Тренерський штаб збірної України оголосив офіційну заявку на ключовий матч відбіркового турніру на чемпіонат світу-2022

Збірна України vc збірна Боснії і Герцеговини / Фото: УАФ

Сьогодні у Львові на стадіоні Арені Львів відбудеться поєдинок відбору ЧС-2022 в групі D, в якому збірна України прийматиме команду Боснії та Герцеговини. Початок зустрічі о 21.45. Наш сайт буде вести онлайн-трансляцію матчу Україна – Боснія з відео голів, фото і коментарями.

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Головний тренер збірної України Олександр Петраков сформував остаточну заявку з 23-х футболістів на вирішальний матч. Як і в попередньому поєдинку з Фінляндією, в заявку не потрапив дебютант команди Олександр Піхальонок.

Заявка збірної України:

Воротарі: 1. Бущан, 12. Пятов, 23. Різник

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Захисники: 2. Соболь, 3. Сирота, 4. Кривцов, 8. Корнієнко, 13. Забарний, 16. Шабанов, 18. Тимчик, 22. Матвієнко

Півзахисники: 5. Сидорчук, 6. Степаненко, 7. Ярмоленко, 10. Шапаренко, 11. Зубков, 14. Харатін, 15. Циганков, 17. Булеца, 21. Караваєв

Нападники: 9. Яремчук, 19. Довбик, 20. Сікан.

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Представники команд і офіційні особи матчу вирішили, що збірна України проведе зустріч в синьому комплекті форми, а боснійці зіграють в білому.

Букмекери вважають збірну України фаворитом протистояння у Львові. На перемогу "жовто-синіх" встановлено коефіцієнт 1.76. Імовірність нічийного результату – 3.75, перемоги боснійців – 5.00.

У турнірній таблиці "жовто-сині" посідають друге місце в групі D, випереджаючи Боснію на два бали.

Дивіться як футболісти національної команди України готувалися до відповідального поєдинку у Львові: