Україна – Боснія та інші: розклад і трансляції матчів відбору ЧС 12 жовтня

До вашої уваги – розклад, трансляції, оновлювані результати матчів вівторка, 12 жовтня, а також турнірні таблиці. Нагадаємо, переможці груп відразу потрапляють на ЧС-2022, володарів других місць чекає плей-оф. Україна – Боснія: онлайн-трансляція матчу
Вівторок – 12 жовтня
Група D
17:00 Казахстан – Фінляндія
ТВ: "Футбол 1"
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21:45 Україна – Боснія і Герцеговина
ТВ: "Україна", "Футбол 1", OLL.TV
Група А
21:45 Португалія – Люксембург
ТВ: "Футбол 2"
21:45 Сербія – Азербайджан
Група B
21:45 Косово – Грузія
21:45 Швеція – Греція
Група C
21:45 Литва – Швейцарія
21:45 Болгарія – Північна Ірландія
Група F
21:45 Фарери – Шотландія
21:45 Ізраїль – Молдова
21:45 Данія – Австрія
Група I
21:45 Англія – Угорщина
ТВ: "Футбол 3"
21:45 Албанія – Польща
21:45 Сан-Марино – Андорра
Нагадаємо, напередодні Німеччина першою з Європи потрапила на ЧС-2022.