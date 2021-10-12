Україна – Боснія та інші: розклад і трансляції матчів відбору ЧС 12 жовтня

У вівторок відбуваються 14 поєдинків європейської кваліфікації до чемпіонату світу-2022, у Львові збірна України приймає Боснію і Герцеговину