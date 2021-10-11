Замахнувся на святе! Тренер Боснії має намір засмутити Україну у Львові

Головний тренер збірної Боснії та Герцеговини Івайло Петєв під час прес-конференції напередодні матчу відбору на ЧС-2022 проти України повідав про свої "наполеонівські" плани

Івайло Петєв має намір відібрати очки у України у Львові

Зустріч відбудеться 12 жовтня на "Арені Львів" у Львові, де збірна України ще жодного разу не програвала. Але Петєв замахнувся на святе і обіцяє зламати традицію.

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"Я знаю про ваш щасливий стадіон. Сподіваюся, ми завтра зламаємо цю статистику. Упевнений, нас чекає цікавий і важкий матч. Все буде залежати від того, як ми підійдемо до гри, від стану газону", – заявив тренер на прес-конференції.

А головний тренер збірної України Олександр Петраков заявив, що йому не потрібно мотивувати гравців на майбутній поєдинок.