Цього не можна робити! Заява Петракова перед Боснією

Вже завтра у Львові збірна України проведе ключовий матч відбіркового турніру чемпіонату світу 2022 року.
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Напередодні зустрічі з Боснією наставник національної команди Олександр Петраков зізнався, що ще толком не переглядав ігри суперника.
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"Я не дивився матчі Боснії, так як був зайнятий фінами. Але коли ми вже сіли в літак, мені у ту ж мить дали інформацію про них. Я подивився останній їхній поєдинок із Казахстаном, також бачив матч з Францією.
Зараз мені дали різні матеріали про цю команду. А вчора ми подивилися з хлопцями хвилин 20 нарізок з їх грою", – заявив тренер.
Також Петраков впевнений, що не потрібно мотивувати футболістів. Вони самі все розуміють.
"Ми зараз з хлопцями їхали і згадували, що знаємо один одного з 2010 року. Ось коли вони були маленькими, мені потрібно було їх мотивувати, а зараз... Вони вже досвідчені гравці, не потрібно нічого говорити. Це буде вже занадто. Вони все і самі знають, адже нам не можна навіть внічию завтра грати", – зізнався Петраков.
До речі, з'явилася інформація, що Руслан Малиновський готовий помиритися з тренером заради національної команди.
"Без коментарів", – був лаконічним Петраков.