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Цього не можна робити! Заява Петракова перед Боснією

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
11 жовтня, 13:53
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Головний тренер збірної України Олександр Петраков заявив, що нашій команді не можна грати внічию з Боснією у відбірковому матчі ЧС-2022
Олександр Петраков готує збірну до матчу з Боснією
Олександр Петраков готує збірну до матчу з Боснією / Фото: УАФ

Вже завтра у Львові збірна України проведе ключовий матч відбіркового турніру чемпіонату світу 2022 року.

Читайте також: Як Україні потрапити в плей-офф: всі розклади після перемоги над фінами

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Напередодні зустрічі з Боснією наставник національної команди Олександр Петраков зізнався, що ще толком не переглядав ігри суперника.

"Я не дивився матчі Боснії, так як був зайнятий фінами. Але коли ми вже сіли в літак, мені у ту ж мить дали інформацію про них. Я подивився останній їхній поєдинок із Казахстаном, також бачив матч з Францією.

Зараз мені дали різні матеріали про цю команду. А вчора ми подивилися з хлопцями хвилин 20 нарізок з їх грою", – заявив тренер.

Також Петраков впевнений, що не потрібно мотивувати футболістів. Вони самі все розуміють.

"Ми зараз з хлопцями їхали і згадували, що знаємо один одного з 2010 року. Ось коли вони були маленькими, мені потрібно було їх мотивувати, а зараз... Вони вже досвідчені гравці, не потрібно нічого говорити. Це буде вже занадто. Вони все і самі знають, адже нам не можна навіть внічию завтра грати", – зізнався Петраков.

До речі, з'явилася інформація, що Руслан Малиновський готовий помиритися з тренером заради національної команди.

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"Без коментарів", – був лаконічним Петраков.

Малиновський і Петраков влаштували конфлікт у збірній
Малиновський і Петраков влаштували конфлікт у збірній / Фото: Reuters

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