Мессі домовився про продовження контракту з Барселоною: чим дотиснули Лео

Нова угода Ліонеля з каталонцями буде розрахована на два роки. Фактором, що переконав Мессі залишитися, стало запрошення каталонцями його кума Агуеро

Фото: REUTERS/Albert Gea

Нападник Барселони Ліонель Мессі домовився з клубом про продовження контракту, термін дії якого спливає 30 червня.

Про це повідомляє Marca з посиланням на Cadena COPE.

За даними джерела, сторонам залишилося врегулювати тільки дрібні деталі, і аргентинський нападник продовжить свій контракт з клубом. Угода буде розрахована на два роки.

Зазначається, що прийняти остаточне рішення про продовження контракту з Барселоною Мессі допомогло запрошення каталонцями його кума – екснападника Манчестер Сіті Серхіо Агуеро, разом з яким вони виступають за національну команду Аргентини.

Мессі і Агуеро в збірній Аргентини

Раніше ми писали, що Мессі може міцно зв'язати своє життя з Барселоною. Президент "блаугранас" Жоан Лапорта запропонував Ліонелю не тільки продовжити контракт на два роки, але і потім протягом трьох років бути представником іспанського гранда в США. Нагадаємо, Лео давно збирається поїхати до MLS після завершення кар'єри в Європі. А після цього Мессі на п'ять років може зайняти одну з керівних посад в Барсі.

24 червня Мессі виповниться 34 роки. Раніше його сватали до Манчестер Сіті і ПСЖ.

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