Доріжка для Зінченка: з Манчестер Сіті масово йдуть до Барселони

Слідом за нападником Серхіо Агуеро з табору чемпіонів Англії до каталонського клубу перебрався захисник Ерік Гарсія. На Камп Ноу його оцінили, як п'ять Ліонелів Мессі

Ерік Гарсія і Олександр Зінченко / Фото: Getty Images

Футболісти Манчестер Сіті масово переходять до Барселони. Лише напередодні каталонці підписали кума Мессі Серхіо Агуеро, трансфер якого має допомогти іспанському клубу зберегти в своєму складі самого Ліонеля.

А сьогодні гравцем Барселони став 20-річний центральний захисник Манчестер Сіті Ерік Гарсія. З "блаугранас" він уклав угоду на п'ять років – до кінця сезону-2025/2026, повідомляє офіційний сайт каталонців.

При цьому в контракті Гарсії з Барсою вказана просто фантастична сума відступних у разі відходу – 400 мільйонів євро!

Це як п'ять Ліонелів Мессі, якого нині аналітики Transfermarkt оцінюють в 80 млн євро.

Відзначимо, що, як і Агуеро, Гарсія дістався Барсі безкоштовно, перебравшись до неї після закінчення контракту з Сіті в статусі вільного агента.

Цікаво, що Ерік Гарсія є вихованцем Барселони. До Манчестер Сіті він перейшов у 2017 році, за цей час зігравши за "местян" 35 матчів. І ось, чотири роки по тому, повертається на "Камп Ноу".

До речі, минулої осені до Барселони з МанСіті сватали і Олександра Зінченка, але до трансферу тоді справа не дійшла. Однак, як бачимо, доріжка в Каталонію для українця, в разі чого, вже прокладена.

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