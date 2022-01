Найкращий подарунок на Новий рік! Лідер Тоттенгема простим жестом ощасливив юну вболівальницю

Корейський вінгер Тоттеннема Сон Хин Мін розминався на футбольному полі перед матчем 21 туру з Вотфордом.

Юна вболівальниця "шпор" привітала футболістів, помахавши їм рукою.

Яке ж щастя було на обличчі дитини, коли у відповідь на її вітання футболіст теж помахав рукою.

Реакція маленької дівчинки була неповторна, її обличчя світилося від щастя.

We already have the best video of 2022 courtesy of Tottenham's Son. pic.twitter.com/tIDa0TDtgm