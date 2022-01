Зганьбилися на очах у Миколенка. Евертон програв після презентації українця

Перед початком матчу із Брайтоном Евертон провів презентацію новачка команди українця Віталія Миколенка перед своїми вболівальниками.

22-річний захисник не зміг взяти участь у поєдинку через правила АПЛ, тому спостерігав за діями своєї нової команди з трибун стадіону "Гудісон Парк".

Everton's new boy is in the house. #EvertonFC pic.twitter.com/Mpm42e3Z5v