Зганьбилися на очах у Миколенка. Евертон програв після презентації українця

Англійський Евертон без Віталія Миколенка у складі поступився у домашньому поєдинку Брайтону з рахунком 2:3

Миколенко не міг допомогти Евертону у матчі проти Брайтона / Фото: Колаж: Сьогодні

Перед початком матчу із Брайтоном Евертон провів презентацію новачка команди українця Віталія Миколенка перед своїми вболівальниками.

22-річний захисник не зміг взяти участь у поєдинку через правила АПЛ, тому спостерігав за діями своєї нової команди з трибун стадіону "Гудісон Парк".

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Вже у дебюті матчу Брайтон зусиллями Макалістера повів у рахунку. А на 21-й хвилині поєдинку "іриски" програвали гостям 0:2 – гол на рахунку Берна.

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Підопічні Рафи Бенітеса могли скоротити відставання, але Кальверт-Льюїн не реалізував пенальті у ворота Брайтона.

На 53-й хвилині нападник "ірисок" Ентоні Гордон таки зумів забити гостям, скориставшись передачею Маркеса Аллана.

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Наприкінці поєдинку команди обмінялися голами – дублі оформили Макаллістер та Гордон.

Чемпіонат Бразилії 21-й тур

Евертон – Брайтон 2:3

Голи: Гордон, 53, 76 – Макаллістер, 3, 71, Берн, 21

Евертон програв дев'ятий поєдинок з 18 зіграних і втримався на 15-му рядку турнірної таблиці чемпіонату Англії. Від зони вильоту команду Бенітеса відокремлює вісім балів.

Виправити ситуацію "іриски" зможуть у своєму наступному поєдинку проти аутсайдера Норвіча, який відбудеться 15 січня. Сподіватимемося, що у складі Евертона дебютує Віталій Миколенко, за якого власники клубу виклали 23 мільйони євро.