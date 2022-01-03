Лучший подарок на Новый год! Лидер Тоттенхэма простым жестом осчастливил юную болельщицу

Корейский вингер Тоттенхэма Сон Хын Мин разминался на футбольном поле перед матчем 21-го тура с Уотфордом.
Юная болельщица "шпор" поприветствовала футболистов, помахав им рукой.
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Какое же счастье было на лице ребенка, когда в ответ на ее приветствие футболист тоже помахал рукой.
Реакция маленькой девочки была неподражаема, ее лицо светилось от счастья.
We already have the best video of 2022 courtesy of Tottenham's Son. pic.twitter.com/tIDa0TDtgm— LIGI Football (@LIGIFootball) January 2, 2022
Добавим, что получив такой заряд от юной болельщицы, Тоттенхэм победил Уотфорд со счетом 1:0, а корейский нападающий Сон Хын Мин отыграл весь матч и сделал голевой ассист на партнера по команде.
После сыгранного матча "шпоры" поднялись на шестое место в турнирной таблице АПЛ.