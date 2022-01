Лучший подарок на Новый год! Лидер Тоттенхэма простым жестом осчастливил юную болельщицу

Корейский вингер Тоттенхэма Сон Хын Мин разминался на футбольном поле перед матчем 21-го тура с Уотфордом.

Юная болельщица "шпор" поприветствовала футболистов, помахав им рукой.

Какое же счастье было на лице ребенка, когда в ответ на ее приветствие футболист тоже помахал рукой.

Реакция маленькой девочки была неподражаема, ее лицо светилось от счастья.

We already have the best video of 2022 courtesy of Tottenham's Son. pic.twitter.com/tIDa0TDtgm