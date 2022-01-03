Бідолашний хлопець не знає, у що вплутується: в Англії вже шкодують Миколенка

Поки гравці розминалися на полі, Миколенко вийшов із клубним шарфиком на шиї та поаплодував фанатам на трибунах, а ті відповіли взаємністю.
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"Сьогодні я вперше відчув, що таке атмосфера на "Гудісон Парк". Дякую за теплий прийом. Я дуже чекаю свого дебюту в Евертоні", – поділився емоціями Миколенко у Instagram.
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У коментарях зібралися думки із діаметрально протилежними настроями. Одні бажали українцю удачі, інші – шкодували його.
- Хай щастить!!! У тебе все вийде! Ми віримо в тебе!
- Ласкаво просимо, докладіть 100% зусиль і ви станете фаворитом фанатів
- Бідний хлопець не знає, у що вплутується, удачі
- Значить так, у дебюті зроби 1 гол та 2 асисти, щоб в основі грати
- Офігіти ще 4 роки тому він грав за дубль Динамо, а зараз йому аплодує весь стадіон
- Дуже шкода, що вам довелося бачити це
- Не хвилюйся, ми не завжди це лайно, але нам справді шкода, друже
Два останні коментарі стосувалися результату матчу Евертона з Брайтоном. "Іриски" на очах у Миколенка програли на рідному стадіоні з рахунком 2:3.
Раніше виявилася величезна проблема Миколенка в Евертоні. Віталію буде дуже складно влитися у новий колектив, враховуючи, що він не володіє англійською мовою.