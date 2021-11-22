21 листопада 21:45
Дженоа 0
Рома 2
21 листопада 14:00
Минай 2
Інгулець 2
21 листопада 17:00
Ворскла 5
Маріуполь 1
21 листопада 19:30
Десна 0
Колос 1
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔔 Загроза війни з Росією 🇺🇦 Річниця Євромайдану Маско, хто ти? Маско, хто ти? 🔱 "Вагнергейт" - хто виявився "кротом"?
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Пекло у Ліоні: футболістові в голову кинули пляшку. Суддя скасував матч

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
22 листопада, 09:05
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Поєдинок Ліон – Марсель було скасовано після того, як уболівальники господарів поля потрапили пляшкою з водою в голову Димитрі Пайєту
Пайєту потрапили пляшкою в голову
Пайєту потрапили пляшкою в голову / Фото: REUTERS

У 14-му турі чемпіонату Франції Ліон приймав Марсель. Зустріч була зупинена вже за кілька хвилин після стартового свистка.

Читайте також: Шалені фанати зірвали матч чемпіонату Франції

Реклама

Півзахисник Марселя Димитрі Пайєт збирався подавати кутовий, але в нього з трибун кинули пляшку, яка потрапила в голову. Пайєт довго лежав на газоні, після чого йому надали медичну допомогу.

Суддя перервав зустріч і повів команди у підтрибунне приміщення. Через дві години було ухвалено рішення не догравати матч.

Реклама

"Ми б хотіли, щоб все сталося інакше. На нараді були згадані ризики порушення громадського порядку, їх взяли до уваги в насамперед. Але я впевнений, що моє рішення про непоновлення гри було правильним".

Я ухвалив таке рішення з очевидних спортивних причин. Слід зважати на безліч факторів безпеки: повний стадіон, евакуація гравців", – прокоментував ситуацію арбітр Рудді Букке.

Читайте також:

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
15
41:8
38
2
Шахтар
15
40:8
38
3
Ворскла
15
28:12
31
4
Дніпро-1
15
24:15
31
5
Зоря
15
34:18
29
6
Олександрія
15
15:13
23
7
Десна
15
17:22
21
8
Верес
14
12:15
19
9
Металіст 1925
14
16:22
19
10
Колос
14
9:21
14
11
Рух
14
13:20
13
12
Львів
15
11:23
13
13
Чорноморець
15
17:35
11
14
Інгулець
14
11:25
10
15
Минай
14
10:22
9
16
Маріуполь
15
18:37
7
Показати бiльше
Неділя, 21 листопада
2:2
Відео Про матч
5:1
Відео Про матч
0:1
Відео Про матч
Опитування
Дівчата покеру
PokerMatch

Кейт
Ліндсі

США
Фото красуні
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2019К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1616К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1468К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1031К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
828К
6
Іван Редкач Іван Редкач
754К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
645К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
520К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
493К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
434К
ТОП-100
Покер - це спорт!
Новини покеру
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти