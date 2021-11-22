Пекло у Ліоні: футболістові в голову кинули пляшку. Суддя скасував матч

Поєдинок Ліон – Марсель було скасовано після того, як уболівальники господарів поля потрапили пляшкою з водою в голову Димитрі Пайєту

Пайєту потрапили пляшкою в голову / Фото: REUTERS

У 14-му турі чемпіонату Франції Ліон приймав Марсель. Зустріч була зупинена вже за кілька хвилин після стартового свистка.

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Півзахисник Марселя Димитрі Пайєт збирався подавати кутовий, але в нього з трибун кинули пляшку, яка потрапила в голову. Пайєт довго лежав на газоні, після чого йому надали медичну допомогу.

Суддя перервав зустріч і повів команди у підтрибунне приміщення. Через дві години було ухвалено рішення не догравати матч.

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