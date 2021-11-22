Пекло у Ліоні: футболістові в голову кинули пляшку. Суддя скасував матч

У 14-му турі чемпіонату Франції Ліон приймав Марсель. Зустріч була зупинена вже за кілька хвилин після стартового свистка.
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Півзахисник Марселя Димитрі Пайєт збирався подавати кутовий, але в нього з трибун кинули пляшку, яка потрапила в голову. Пайєт довго лежав на газоні, після чого йому надали медичну допомогу.
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Суддя перервав зустріч і повів команди у підтрибунне приміщення. Через дві години було ухвалено рішення не догравати матч.
"Ми б хотіли, щоб все сталося інакше. На нараді були згадані ризики порушення громадського порядку, їх взяли до уваги в насамперед. Але я впевнений, що моє рішення про непоновлення гри було правильним".
Я ухвалив таке рішення з очевидних спортивних причин. Слід зважати на безліч факторів безпеки: повний стадіон, евакуація гравців", – прокоментував ситуацію арбітр Рудді Букке.
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