Швеція – Польща: прогноз коментатора на матч, від якого залежить доля України

Коментатор Кирило Круторогов очікує, що шведи не програють Польщі в Санкт-Петербурзі – це має допомогти команді Андрія Шевченка вийти до 1/8 фіналу

Форвард Польщі Роберт Левандовський / Фото: Reuters

У середу, 23 червня, в Санкт-Петербурзі відбудеться матч третього туру Євро-2020 в групі Е – Швеція – Польща. Початок поєдинку, від якого залежить і доля збірної України, о 19:00 за київським часом. Онлайн Швеція – Польща доступний на нашому сайті. До вашої уваги – прогноз на це протистояння від коментатора каналів "Футбол 1/2/3" Кирила Круторогова.

Швеція – Польща: де дивитися матч Євро-2020

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ШВЕЦІЯ – ПОЛЬЩА

Шведи розписали нульову нічию з Іспанією і мінімально здолали Словаччину (1:0). Вони вже в плей-оф, причому можуть вийти туди з першого місця в разі перемоги над "кадрою" або ж нічиєї і такого ж результату в паралельному матчі групи Словаччина – Іспанія.

Поляки поступилися збірній Словаччини і розписали мирову з Іспанією (1:1). Для виходу до наступного раунду їм потрібно перемогти шведів. Але є свій інтерес в цій групі і у збірної України – нам потрібно, щоб Польща не обіграла шведів, а Іспанія зі Словаччиною не розписали нічию, тоді наша головна команда опиниться в 1/8, де зустрінеться з переможцем цього квартету.

Скандинави цього року ще не програли жодного разу, здобувши шість перемог за однієї нічиєї і пропустили всього один гол. Варто виокремити в їхньому складі центрбека Лінделефа, хава Форсберга і форварда Ісака.

Цікаво, що збірна Польщі 2021 року перемогла всього раз – збірну Андорри, розписала нічиї з угорцями, росіянами, ісландцями і іспанцями, а програла англійцям і словакам. Під керівництвом Паулу Соузи гра команди поки що не надто переконлива. При цьому Гжегож Крихов'як відбув дискваліфікацію і може допомогти збірній Польщі.

Матч точно буде не дуже гольовим – ТМ 2,5. Гадаю, Швеція не програє. Схиляюся до нічиєї – 1:1 або 0:0.

Тим часом аналітики FAVBET вважають мікроскопічним фаворитом матчу Польщу. На її перемогу встановлено коефіцієнт 2.67, на перемогу Швеції – 2.70, на нічию – 3.55. Найімовірнішими рахунками називаються 1:1 і 1:0 на користь Польщі.

Дивіться, як у попередньому турі Польща зіграла 1:1 з Іспанією, а Швеція обіграла 1:0 Словаччину