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Усик очолив рейтинг WBA! Обійшов Уайлдера і підбирається до Джошуа з іншого боку

1 березня, 14:48

Олена Павлова Олена Павлова

Український боксер тепер претендує на звання регулярного чемпіона організації

Український боксер Олександр Усик (18-0, 13 КО) очолив рейтинг Всесвітньої боксерської асоціація. У перший день весни WBA опублікувала оновлений рейтинг боксерів, де Олександр піднявся на 1-у позицію. Раніше Усик показав своїх обладнаних красунь і подякував пані.

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Рейтинг WBA

  1. Олександр Усик (Україна)
  2. Деонтей Уайлдер (США)
  3. Богдан Діну (Румунія)
  4. Луїс Ортіс (Куба)
  5. Енді Руїс (Мексика)
  6. Адам Ковнацкі (США)
  7. Чарльз Мартін (США)
  8. Агіт Кабайел (Німеччина)
  9. Кріс Арреола (США)
  10. Майкл Хантер (США)

Олександр Усик

Олександр Усик / Фото: matchroomboxing

Повноцінним титулом організації володіє британець Ентоні Джошуа, у якого намічається об'єднавчий бій проти Тайсона Ф'юрі. Американець Тревор Брайан в кінці січня став володарем регулярного чемпіонського пояса WBA, перемігши технічним нокаутом Бермейна Стіверна. А німецький супертяж Мануель Чарр став "чемпіоном у відпустці".

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Раніше ми повідомляли, що бій Усик – Джойс призначений WBO і ось-ось буде виставлений на торги. На кону поєдинку стоятиме звання тимчасового чемпіона.

А переможець дуелі Усика і Джойса має право зійтися з кращим в бою Ентоні Джошуа і Тайсона Ф'юрі. Причому на це відводять півроку, інакше пояс WBO у Ф'юрі або ж Джошуа заберуть.

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