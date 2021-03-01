Усик очолив рейтинг WBA! Обійшов Уайлдера і підбирається до Джошуа з іншого боку

Український боксер Олександр Усик (18-0, 13 КО) очолив рейтинг Всесвітньої боксерської асоціація. У перший день весни WBA опублікувала оновлений рейтинг боксерів, де Олександр піднявся на 1-у позицію. Раніше Усик показав своїх обладнаних красунь і подякував пані.
Рейтинг WBA
- Олександр Усик (Україна)
- Деонтей Уайлдер (США)
- Богдан Діну (Румунія)
- Луїс Ортіс (Куба)
- Енді Руїс (Мексика)
- Адам Ковнацкі (США)
- Чарльз Мартін (США)
- Агіт Кабайел (Німеччина)
- Кріс Арреола (США)
- Майкл Хантер (США)
Повноцінним титулом організації володіє британець Ентоні Джошуа, у якого намічається об'єднавчий бій проти Тайсона Ф'юрі. Американець Тревор Брайан в кінці січня став володарем регулярного чемпіонського пояса WBA, перемігши технічним нокаутом Бермейна Стіверна. А німецький супертяж Мануель Чарр став "чемпіоном у відпустці".
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Раніше ми повідомляли, що бій Усик – Джойс призначений WBO і ось-ось буде виставлений на торги. На кону поєдинку стоятиме звання тимчасового чемпіона.
А переможець дуелі Усика і Джойса має право зійтися з кращим в бою Ентоні Джошуа і Тайсона Ф'юрі. Причому на це відводять півроку, інакше пояс WBO у Ф'юрі або ж Джошуа заберуть.
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