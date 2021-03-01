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Усик возглавил рейтинг WBA! Обошел Уайлдера и подбирается к Джошуа с другой стороны

1 марта, 14:48

Елена Павлова Елена Павлова

Украинский боксер теперь претендует на звание регулярного чемпиона организации

Украинский боксер Александр Усик (18-0, 13 КО) возглавил рейтинг Всемирной боксерской ассоциация. В первый день весны WBA опубликовала обновленный рейтинг супертяжеловесов, где Александр поднялся на 1-ю позицию. Ранее Усик показал своих обалденных красоток и поблагодарил госпожу.

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Рейтинг WBA

  1. Александр Усик (Украина)
  2. Деонтей Уайлдер (США)
  3. Богдан Дину (Румыния)
  4. Луис Ортис (Куба)
  5. Энди Руис (Мексика)
  6. Адам Ковнацки (США)
  7. Чарльз Мартин (США)
  8. Агит Кабайел (Германия)
  9. Крис Арреола (США)
  10. Майкл Хантер (США)

Александр Усик

Александр Усик / Фото: matchroomboxing

Полноценным титулом организации владеет британец Энтони Джошуа, у которого намечается объединительный бой против Тайсона Фьюри. Американец Тревор Брайан в конце января стал обладателем регулярного чемпионского пояса WBA, победив техническим нокаутом Бермэйна Стиверна. А немецкий супертяж Мануэль Чарр стал "чемпионом в отпуске".

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Ранее мы сообщали, что бой Усик – Джойс назначен WBO и вот-вот будет выставлен на торги. На кону поединка будет стоять звание временного чемпиона.

А победитель дуэли Усика и Джойса имеет право сойтись с лучшим в бою Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри. Причем на это отводят полгода, иначе пояс WBO у Фьюри или же Джошуа заберут.

Усик занимается с большим мячом

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рейтинг wba Александр Усик Деонтей Уайлдер рейтинг боксеров Энтони Джошуа
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