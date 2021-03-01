Усик возглавил рейтинг WBA! Обошел Уайлдера и подбирается к Джошуа с другой стороны

Украинский боксер Александр Усик (18-0, 13 КО) возглавил рейтинг Всемирной боксерской ассоциация. В первый день весны WBA опубликовала обновленный рейтинг супертяжеловесов, где Александр поднялся на 1-ю позицию. Ранее Усик показал своих обалденных красоток и поблагодарил госпожу.
Рейтинг WBA
- Александр Усик (Украина)
- Деонтей Уайлдер (США)
- Богдан Дину (Румыния)
- Луис Ортис (Куба)
- Энди Руис (Мексика)
- Адам Ковнацки (США)
- Чарльз Мартин (США)
- Агит Кабайел (Германия)
- Крис Арреола (США)
- Майкл Хантер (США)
Полноценным титулом организации владеет британец Энтони Джошуа, у которого намечается объединительный бой против Тайсона Фьюри. Американец Тревор Брайан в конце января стал обладателем регулярного чемпионского пояса WBA, победив техническим нокаутом Бермэйна Стиверна. А немецкий супертяж Мануэль Чарр стал "чемпионом в отпуске".
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Ранее мы сообщали, что бой Усик – Джойс назначен WBO и вот-вот будет выставлен на торги. На кону поединка будет стоять звание временного чемпиона.
А победитель дуэли Усика и Джойса имеет право сойтись с лучшим в бою Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри. Причем на это отводят полгода, иначе пояс WBO у Фьюри или же Джошуа заберут.
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