Найкращий нокаутер світу. Залізний Майк знайшов суперника Усику

Легендарний американський боксер Майк Тайсон вважає, що Вайлдер підходящий суперник для українця Олександра Усика

Вайлдеру по силам нокаутувати Усика / Фото: REUTERS

Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Майк Тайсон запропонував організувати поєдинок двох різнопланових супертяжів – панчера Деонтея Вайлдера та рухливого Олександра Усика. Мабуть, Залізний Майк шукає гідних суперників для українського чемпіона після новин про завершенні кар'єри Тайсона Ф'юрі.

"Я вважаю, Деонтею Вайлдеру слід побитися з Усиком. Вайлдер буде агресивним, намагаючись нокаутувати його. Мати потужний удар – це як володіти ядерною зброєю. Але в цьому немає жодної військової цінності, якщо ти не потрапиш по цілі. По Усику дуже складно потрапити", – цитує Майка Тайсона fightnews.info.

Майк Тайсон в Києві / Фото: Сергiй Ревера

Реклама

Зазначимо, що Бронзовий бомбардувальник вважається одним із найкращих панчерів у світі. За свою професійну кар'єру 36-річний боксер здобув 42 перемоги, з яких 41 – нокаутом.

Зараз Деонтей Вайлдер зазнав двох поразок від Тайсона Ф'юрі. Подейкують, що Бронзовий бомбардувальник може більше не повернутися на ринг.

Реклама

Ф'юрі vs Вайлдер / Фото: Reuters

Нагадаємо, що 23 квітня відбудеться суперпоєдинок між Тайсоном Ф'юрі та Ділліаном Вайтом.