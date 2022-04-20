Лучший нокаутер мира. Железный Майк нашел соперника Усику

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон предложил организовать поединок двух разноплановых супертяжей – панчера Деонтея Уайлдера и подвижного Александра Усика. Видимо Железный Майк ищет достойных соперников для украинского чемпиона после новостей о скором завершении карьеры Тайсона Фьюри.
"Я думаю, Деонтею Уайлдеру следует подраться с Усиком. Уайлдер будет агрессивным, пытаясь нокаутировать его.
Обладать мощным ударом – это как владеть ядерным оружием. Но в этом нет никакой военной ценности, если ты не попадешь по цели. По Усику очень сложно попасть", – цитирует Майка Тайсона fightnews.info.
Отметим, что Бронзовый бомбардировщик считается одним из лучших панчеров в мире. За свою профессиональную карьеру 36-летний боксер добыл 42 победы, из которых 41 – нокаутом.
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Сейчас Деонтей Уайлдер потерпел два подряд поражения от Тайсона Фьюри. Поговаривают, что Бронзовый бомбардировщик может больше не вернуться на ринг.
Напомним, что 23 апреля состоится суперпоединок между Тайсоном Фьюри и Диллианом Уайтом.
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