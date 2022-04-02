Джошуа скористається війною для перемоги над Усиком. Дядько Ф'юрі дав прогноз на реванш

Олександр Усик прийняв непросте рішення вийти на бій із Джошуа під час війни з Росією

Усі думки Усика будуть про війну в Україні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Російська військова агресія проти України може стати перевагою Ей-Джея у бою з Олександром Усиком. Так вважає дядько та колишній тренер чемпіона WBC Тайсона Ф'юрі – Пітер Ф'юрі.

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Війна в Україні заважатиме Усику якісно підготуватися до поєдинку, і цим скористається Ей-Джей.

Віддаю Джошуа належне. Він показує, що він боєць. Це те, що ми хочемо бачити. Йому потрібен реванш для своєї психології. Чи може він виграти? Так, може. Я думаю, для нього можуть бути плюсом усі складнощі, які наразі є в Усика. Я бачив його інтерв'ю, і він був дуже пригніченим. Ви бачили, він був під великим стресом від війни і всього іншого. Тому тут справа у таймінгу.

Це може бути правильний час для Джошуа та неправильний для Усика. Тому що коли Усик буде у тренувальному таборі, його голова буде в його країні з його родиною. Його батьківщина нині знищується. Дуже сумно бачити те, що відбувається там, тому це має мати ефект. Він зможе повністю заблокувати це. Війна впливатиме. Джошуа повинен повірити у власні вміння та вийти в ринг. Це ж бій, зрештою. Потрібно припинити слухати всіх цих псевдотренерів, які посипають його голову зоряним пилом: треба зробити це, потрібно зробити те й інше. Все залежить від нього. Пара яєць, сильне серце – і вперед. Тому що якщо твій бокс дає збій – заходи бій! От і все", – цитує Пітера Ф'юрі vringe.com.

Джошуа vs Усик / Фото: Getty Images

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Зазначимо, що сам Олександр Усик найменше думає про титули та захмарні суми. Він зосереджений на допомозі Україні, куди й збирається спрямувати отримані кошти з майбутнього поєдинку.

Нагадаємо, поєдинок Усик – Джошуа планується на червень. Олександр Красюк, який представляє інтереси Усика у переговорному процесі, заявив, що реванш із Джошуа може відбутися в Саудівській Аравії.