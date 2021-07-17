Ломаченко – Лопес: категоричний прогноз від Ф'юрі-старшого

Батько Тайсона Ф'юрі не сумнівається, що повторний поєдинок суперників також завершиться перемогою Теофімо, тому що той – чудовий, а Вася – просто хороший

Василь Ломаченко vs Теофімо Лопес / Фото: Top Rank Instagram

Батько чемпіона світу в суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі Джон Ф'юрі дав прогноз на ймовірний реванш між американцем Теофімо Лопесом і українцем Василем Ломаченком.

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"Лопес – це гострий боєць, дуже вмілий боєць. У Теофімо Лопеса зовсім інший клас. Один – хороший боєць, інший – чудовий боєць. Ось у чому різниця. А коли чудовий зустрічається з хорошим, є тільки один переможець – чудовий. Лопес виграє знову. Буде повторення", – заявив Джон Ф'юрі каналу Boxing Social

Лопес vs Ломаченко / Фото: Top Rank Instagram

Нагадаємо, в жовтні минулого року Ломаченко сенсаційно програв Лопесу за очками. Судді зафіксували рахунок 116:112, 119:109 і 117:111 на користь американця.

Після цього табір Теофімо тривалий час відмовлявся від реваншу з Ломаченком. Але після переконливої перемоги Василя над Накатані – погодився. Не виключено, другий бій Ломаченко – Лопес відбудеться в грудні.